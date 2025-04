“A Gaza un genocidio in diretta il mondo resta a guardare” | Amnesty International accusa Israele

Manifestazione pro-Palestina Milano, presenti 10mila persone, "stop genocidio a Gaza, fermiamo la macchina bellica" - DIRETTA - Nonostante in questi giorni Milano sia invasa da installazioni del Fuorisalone, la manifestazione si è svolta lo stesso, con circa 10mila persone Manifestazione pro-Palestina a Milano. Il corteo è partito attorno alle 14.30 dalla Stazione Centrale e si concluderà all'Arco della Pace. Ancora u 🔗ilgiornaleditalia.it

A Gaza è genocidio: vorrei che, dopo l’ultimo attacco, lo scrivesse anche Liliana Segre - È genocidio, è sterminio, è olocausto. E a confermarlo è Liliana Segre, proprio con quel suo articolo sul Corriere il cui titolo diceva: “Perché non si può parlare di genocidio a Gaza”. Sollevò un polverone. Era il novembre 2024 e la soluzione finale dei palestinesi già lampante, per quanto camuffata dalla scusa degli ostaggi del 7 ottobre. Una scusa che per Netanyahu a braccetto con Trump ora pare più un fastidio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Genocidio a Gaza, “Bibi” e Trump fuorilegge alla Casa bianca - Benjamin “Bibi” Netanyahu, Donald Trump e poi tutti gli altri, ad ascoltare muti come scolaretti la lezione dello studio ovale – dai dazi alla guerra di Gaza, ai negoziati con […] The post Genocidio a Gaza, “Bibi” e Trump fuorilegge alla Casa bianca first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

“A Gaza un genocidio in diretta, il mondo resta a guardare”: Amnesty International accusa Israele - Nel suo report annuale l'organizzazione per i diritti umani punta il dito contro Tel Aviv per "l’intento specifico di distruggere i palestinesi ... 🔗fanpage.it

"Usa complici di genocidio", i cartelli dei manifestanti pro Gaza davanti alla Casa Bianca - (Agenzia Vista) Ecco le immagini della piccola manifestazione pro Gaza davanti ai cancelli della Casa bianca, con i cartelli con scritto ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Be my voice, una mostra e una diretta da Gaza per svegliare le coscienze - Ma oltre alla mostra Be My Voice consente di aprire una finestra su Gaza con una diretta per dialogare con ... cui curare e rammendare i drammi di un genocidio atrocemente prolungato.La narrazione ... 🔗msn.com