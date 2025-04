A Gaza è genocidio il silenzio del Parlamento europeo ci rende complici

Gaza è senza dubbio "un genocidio" e il silenzio del Parlamento europeo è "inaccettabile", è "un silenzio politico" che "ci sta rendendo complici". È il duro j'accuse che arriva dall'eurodeputata dell'Alleanza verdi e Sinistra Benedetta Scuderi. La parlamentare ha organizzato. 🔗 Today.it - "A Gaza è genocidio, il silenzio del Parlamento europeo ci rende complici" Quello in corso aè senza dubbio "un" e ildelè "inaccettabile", è "unpolitico" che "ci stando". È il duro j'accuse che arriva dall'eurodeputata dell'Alleanza verdi e Sinistra Benedetta Scuderi. La parlamentare ha organizzato. 🔗 Today.it

Sumy, la "strage della Domenica delle Palme" e una nuova Bucha: silenzio sul genocidio a Gaza e condanna mediatica solo per Putin - Due pesi e due misure nelle condanne delle stragi da parte dei media occidentali, mentre Netanyahu è impune, la narrazione ucraina sulla strage di Sumy non viene messa in discussione Le urla e la forza di uomini e donne disperati che trascinano tra le macerie malati, con flebo al braccio, ste 🔗ilgiornaleditalia.it

Papa Francesco, il silenzio di Netanyahu per la morte del Pontefice che condannò i "massacri a Gaza" e chiese "indagine per genocidio" - Anche nel suo ultimo discorso scritto per la Pasqua e letto il giorno prima della sua morte, Papa Francesco aveva mostrato la sua solidarietà nei confronti del popolo palestinese nella Striscia "dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica e ignobi 🔗ilgiornaleditalia.it

A Gaza è genocidio: vorrei che, dopo l’ultimo attacco, lo scrivesse anche Liliana Segre - È genocidio, è sterminio, è olocausto. E a confermarlo è Liliana Segre, proprio con quel suo articolo sul Corriere il cui titolo diceva: “Perché non si può parlare di genocidio a Gaza”. Sollevò un polverone. Era il novembre 2024 e la soluzione finale dei palestinesi già lampante, per quanto camuffata dalla scusa degli ostaggi del 7 ottobre. Una scusa che per Netanyahu a braccetto con Trump ora pare più un fastidio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Scuderi (Verdi Ue), 'a Gaza è genocidio, silenzio Pe è politico' - La crisi umanitaria a Gaza, l'erosione del diritto internazionale e del diritto umanitario, le responsabilità dell'Unione europea, le accuse contro Israele di voler eliminare il popolo palestinese. (A ... 🔗ansa.it

Papa Francesco, il silenzio di Israele: le mancate condoglianze di Netanyahu e il tweet cancellato: «Pesano le sue posizioni su Gaza» - È un silenzio che rimbomba, quello di Israele sulla morte, lunedì 21 aprile 2025, di Papa Francesco. Perché se il presidente israeliano Isaac Herzog è ... 🔗msn.com

Il silenzio di Netanyahu per la morte del pontefice che ipotizzò il genocidio - Il presidente israeliano Herzog ha espresso il suo cordoglio, il premier no. Bergoglio ha sottolineato le atrocità commesse a Gaza e ha chiesto più volte la liberazione degli ostaggi ... 🔗ilfattoquotidiano.it