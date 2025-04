A casa nostra non abbiamo le porte e nemmeno il tavolo | Noemi in lacrime ad Affari Tuoi Perde 100 mila euro e va a casa a mani vuote

Affari Tuoi" del 28 aprile ha visto protagonista Noemi, una concorrente della Basilicata che, dopo venti puntate, è arrivata con la speranza di vincere un premio che potesse aiutarla a completare l'arredamento della sua casa. Accompagnata dal fidanzato Armando, con cui fa coppia da 6 anni, Noemi ha cambiato il pacco inizialmente scelto, grazie all'intervento del Dottore Pasquale Romano. Alla fine ha aperto il pacco numero 13, che purtroppo conteneva 0 euro.Noemi lavora come addetta al controllo qualità in un'impresa ortofrutticola. E sulla storia d'amore ha detto: "Quando ci siamo conosciuti, stavo per compiere 20 anni", ha raccontato. Nonostante la loro casa sia ancora incompleta, con "la cucina, ma senza porte e senza il tavolo", come ha scherzato lei stessa, Noemi ha aggiunto: "È una casa vuota, ma piena d'amore.

