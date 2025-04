A Carpi la seconda edizione del concorso di ballo da record In Arte Danza

seconda edizione si punta a confermare il successo della manifestazione: si tratta di "In Arte Danza", il grande concorso di Danza promosso da Ushac e CSI Carpi, con il patrocinio del Comune, che chiama a raccolta tutte le realtà di. 🔗 Modenatoday.it - A Carpi la seconda edizione del concorso di ballo da record "In Arte Danza" Lo scorso anno si sono sfidati ben 350 ballerini, e per questasi punta a confermare il successo della manifestazione: si tratta di "In", il grandedipromosso da Ushac e CSI, con il patrocinio del Comune, che chiama a raccolta tutte le realtà di. 🔗 Modenatoday.it

A Carpi la seconda edizione del concorso di ballo da record In Arte Danza; Torna In Arte Danza, la seconda edizione del concorso da record

Torna In Arte Danza, la seconda edizione del concorso da record - Lo scorso anno si sono sfidati ben 350 ballerini, e per questa seconda edizione si punta a confermare il successo della manifestazione: si tratta di In Arte Danza, il grande concorso di danza promosso ... 🔗temponews.it

