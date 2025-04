A bordo 60 panetti di cocaina | fermato a Pomigliano il camper intercettato all' altezza di Baronissi 3 arresti

Salernotoday.it - A bordo 60 panetti di cocaina: fermato a Pomigliano il camper intercettato all'altezza di Baronissi, 3 arresti In azione, i poliziotti della Squadra mobile e della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo che hanno arrestato tre persone, due uomini e una donna, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Grazie ad un’attività di indagine mirata gli investigatori erano venuti a conoscenza. 🔗 Salernotoday.it

Napoli: 70 chili di cocaina a bordo di un camper, tre arresti - A Napoli i poliziotti della Squadra mobile e della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo hanno arrestato tre persone, due uomini e una donna, per detenzione di droga ai fini di spaccio ... 🔗poliziadistato.it

Oltre 70 chili di cocaina su un camper, tre arresti in Campania - Oltre 70 chilogrammi di cocaina a bordo di un camper, droga che se immessa sul mercato avrebbe prodotto oltre 10milioni di euro di guadagni. E' quanto ha scoperto la Polizia di Stato che ha arrestato ... 🔗msn.com

Nel camper cocaina per 10 milioni di euro, il sequestro a Napoli collegato a quello di Reggio Calabria - I poliziotti hanno bloccato un camper con targa straniera all'altezza di Pomigliano d'Arco: trasportava 72 chili di cocaina, in panetti identici a quelli ... 🔗fanpage.it