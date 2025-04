Bergamonews.it - A Bergamo Consiglio Comunale Straordinario per ricordare Papa Francesco

La morte diha rappresentato una grande perdita non solo per il mondo cattolico ma anche per il mondo laico.ha saputo parlare all’umanità intera con parole e gesti semplici e potenti, incarnando i più alti valori della solidarietà, dell’accoglienza, della cura del pianeta, della giustizia sociale e della pace.Con questa consapevolezza, l’amministrazione, ritenendo di accogliere il sentimento diffuso di smarrimento, ha deciso di condividere con le autorità cittadine e la cittadinanza un momento di commemorazione e di riflessione per la comunità.La commemorazione avverrà a Palazzo Frizzoni, Aula consiliare, lunedì 5 maggio alle 18 con gli interventi della Presidente delRomina Russo, della sindaca Elena Carnevali e del Vescovo Mons.Beschi. 🔗 Bergamonews.it