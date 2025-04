A Bergamo arriva ChorusCircus | due giorni di artisti e magia

artisti itineranti e tanto divertimento nel cuore di Borgo Santa Caterina 🔗 Ecodibergamo.it - A Bergamo arriva ChorusCircus: due giorni di artisti e magia L’APPUNTAMENTO. Sabato 3 e domenica 4 maggio spettacoli gratuiti, scuola di circo,itineranti e tanto divertimento nel cuore di Borgo Santa Caterina 🔗 Ecodibergamo.it

A Bergamo arriva ChorusCircus: due giorni di artisti e magia; Bergamo (Bergamo città).

A Bergamo arriva ChorusCircus: due giorni di artisti e magia - La magia senza tempo del circo approda a ChorusLife con ChorusCircus, un weekend gratuito dedicato a spettacoli emozionanti, giochi e laboratori per tutta la famiglia. L’appuntamento è per sabato 3 e ... 🔗ecodibergamo.it