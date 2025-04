A Barcellona elogiano Marotta | Questa Inter è un capolavoro di gestione sportiva

Inter di Marotta. Il quotidiano di fede blaugrana elogia soprattutto il lavoro di Marotta che ha saputo investire in un mercato sempre più inflazionato senza sprecare denaro.

L'Inter guidata da Marotta è un capolavoro di gestione sportiva

Su Sport si legge:

Fino al 2018, i nerazzurri hanno incatenato otto stagioni lontano dall'élite, finendo almeno a 20 punti dalla Juventus in Serie A. L'arrivo di Giuseppe Marotta ha cambiato tutto. Nel suo primo anno, il direttore sportivo italiano ha optato per un allenatore con carattere come Antonio Conte. Nella stagione 2019-20, sono quasi riusciti a battere la Juve, rimanendo a un solo punto dallo Scudetto. I segnali di ripresa cominciavano ad emergere.

