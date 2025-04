80 anni da Piazzale Loreto la fine di Mussolini e l’alba di una nuova Italia

anni fa, all'alba del 29 aprile 1945, il corpo senza vita di Benito Mussolini, assieme a quello della sua compagna Claretta Petacci e di altri gerarchi fascisti, fu esposto penzolante a testa in giù in Piazzale Loreto, a Milano. Era la scena conclusiva di un ventennio di dittatura, guerra e tragedie collettive. Quell'atto brutale e simbolico segnò la fine del fascismo in Italia e l'inizio di una nuova pagina della storia nazionale.La cattura e la fucilazioneBenito Mussolini fu catturato due giorni prima, il 27 aprile 1945, nei pressi di Dongo, sul Lago di Como, mentre tentava la fuga verso la Svizzera travestito da soldato tedesco, all'interno di una colonna della Wehrmacht in ritirata. Ormai isolato politicamente, abbandonato da Hitler e rifiutato dagli Alleati, Mussolini era diventato un relitto di un regime in disfacimento.

