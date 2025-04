8 milioni da spendere il Consiglio si spacca | Senza tasse in più è dato positivo No è perché si taglia su welfare e istruzione

Consiglio comunale al rendiconto 2024, la chiusura definitiva del bilancio dello scorso anno del Comune di Forlì, dove spicca un avanzo libero di 8 milioni, un tesoretto da impiegare per i futuri progetti. “Un avanzo buono o cattivo? - ha detto l'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani -. 🔗 Forlitoday.it - 8 milioni da spendere, il Consiglio si spacca: "Senza tasse in più è dato positivo". "No, è perché si taglia su welfare e istruzione" Ok delcomunale al rendiconto 2024, la chiusura definitiva del bilancio dello scorso anno del Comune di Forlì, dove spicca un avanzo libero di 8, un tesoretto da impiegare per i futuri progetti. “Un avanzo buono o cattivo? - ha detto l'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani -. 🔗 Forlitoday.it

