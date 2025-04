5 giorni prima del mega blackout Repsol aveva lanciato l’allarme su problemi tecnici | c’è stato un grave guasto elettrico | lo rivela El Mundo

blackout che lunedì 28 aprile ha gettato nel buio e nel caos Spagna e Portogallo, un evento definito “senza precedenti” dal premier Pedro Sanchez per l'”improvvisa scomparsa di 15 gigawatt di potenza“, potrebbe aver avuto dei segnali premonitori nei giorni precedenti. E uno di questi, particolarmente significativo, arriva dal colosso energetico Repsol. Secondo quanto rivelato oggi dal quotidiano spagnolo El Mundo, che cita fonti ben informate e una lettera interna di cui ha visionato una copia, già martedì 22 aprile – ben sei giorni prima del blackout generale – la raffineria Repsol di Cartagena era stata costretta a uno “spegnimento imprevisto” a causa di gravi “problemi tecnici con l’alimentazione elettrica”.Nella lettera, datata 24 aprile, Repsol comunicava ai suoi principali clienti la sospensione delle consegne di prodotti alla raffineria proprio a causa di questo guasto alla rete elettrica esterna. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “5 giorni prima del mega blackout Repsol aveva lanciato l’allarme su problemi tecnici: c’è stato un grave guasto elettrico”: lo rivela El Mundo Il maxi-che lunedì 28 aprile ha gettato nel buio e nel caos Spagna e Portogallo, un evento definito “senza precedenti” dal premier Pedro Sanchez per l'”improvvisa scomparsa di 15 gigawatt di potenza“, potrebbe aver avuto dei segnali premonitori neiprecedenti. E uno di questi, particolarmente significativo, arriva dal colosso energetico. Secondo quantoto oggi dal quotidiano spagnolo El, che cita fonti ben informate e una lettera interna di cui ha visionato una copia, già martedì 22 aprile – ben seidelgenerale – la raffineriadi Cartagena era stata costretta a uno “spegnimento imprevisto” a causa di gravi “con l’alimentazione elettrica”.Nella lettera, datata 24 aprile,comunicava ai suoi principali clienti la sospensione delle consegne di prodotti alla raffineria proprio a causa di questoalla rete elettrica esterna. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Saltare la corda 30 minuti al giorno per 30 giorni dà effetti inaspettati prima del previsto - Saltare la corda è un'attività che tutti noi abbiamo provato a fare: da bambini per gioco, da adulti quando abbiamo scoperto che il jump rope è un esercizio cardio ad alta intensità, perfetto non solo per il riscaldamento prima della boxe. «Per intensità, saltare la corda è paragonabile alla corsa o allo step, ma con la giusta costanza può risultare ancora più efficace e completo, offrendo risultati migliori in tempi brevi», spiega Angelo Brandini, personal trainer specializzato in functional training a Milano. 🔗gqitalia.it

Ecco la ricostruzione. La violenta aggressione due giorni prima di Natale - Funari la sera del 23 dicembre 2024 si presentò a casa di Renzo Paradisi e Maria Antonietta Giacomozzi. Disse che aveva bevuto molto e accusò la donna di essere "cattiva" perché non gli permetteva di stare con sua figlia. Secondo la ricostruzione della Procura, basata essenzialmente sul racconto della donna, il 42enne prese dalla stufa della brace dicendo "adesso do fuoco, così non ci rimane niente". 🔗ilrestodelcarlino.it

Fino a lunedì i “Giorni della Vecchia”: ancora il freddo prima della primavera - Fino a lunedì, anche quest’anno, i “Giorni della Vecchia”, tradizione popolare italiana che si riferisce agli ultimi tre giorni di questo mese, il 29, 30 e 31 marzo. Giorni che sono spesso associati a un ritorno improvviso del freddo, considerato un ultimo sussulto dell’inverno prima dell’arrivo della primavera e che già oggi, in alcune precipitazioni […] The post Fino a lunedì i “Giorni della Vecchia”: ancora il freddo prima della primavera appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Taylor Mega a Belve: «Con Tony Effe mi sono vendicata». Poi corteggia la Fagnani; Mega truffa da 4 milioni di euro sottratti a fondi statali: arrestato a Malpensa imprenditore bergamasco; 100 giorni maturità 2025: data, riti e tradizioni; Elezioni Usa, brogli in Pennsylvania e Michigan? Trump accusa: «Intervenga la polizia», ma il smentisce. «Vinc. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media