3762070449 con un testo semplice ma insidioso: “ciao, grazie per aver inviato il tuo curriculum”. Sembra un normale messaggio di conferma, ma dietro si nasconde un tentativo di frode.Come funziona la truffa dal 3762070449: “ciao, grazie per aver inviato il tuo curriculum”Il meccanismo è studiato per sembrare credibile. Dopo il primo messaggio di ringraziamento per il presunto curriculum inviato, il truffatore invia ulteriori comunicazioni in cui propone:Colloqui immediati tramite chat o link esterniRichieste di dati personali (documenti, codice fiscale, indirizzo)Inviti a scaricare app o a compilare moduli su siti sospettiProposte di lavoro troppo vantaggiose per essere vereIl tutto con l’obiettivo finale di rubare dati personali, infettare i dispositivi con malware o estorcere denaro. 🔗 Chiccheinformatiche.com - 3762070449: ciao, grazie per aver inviato il tuo curriculum Negli ultimi tempi si sta diffondendo una nuova truffa che sfrutta la buona fede di chi cerca lavoro. Molti utenti stanno ricevendo un messaggio dal numerocon un testo semplice ma insidioso: “peril tuo”. Sembra un normale messaggio di conferma, ma dietro si nasconde un tentativo di frode.Come funziona la truffa dal: “peril tuo”Il meccanismo è studiato per sembrare credibile. Dopo il primo messaggio di ringraziamento per il presunto, il truffatore invia ulteriori comunicazioni in cui propone:Colloqui immediati tramite chat o link esterniRichieste di dati personali (documenti, codice fiscale, indirizzo)Inviti a scaricare app o a compilare moduli su siti sospettiProposte di lavoro troppo vantaggiose per essere vereIl tutto con l’obiettivo finale di rubare dati personali, infettare i dispositivi con malware o estorcere denaro. 🔗 Chiccheinformatiche.com

