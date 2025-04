28 Anni Dopo | Danny Boyle e Alex Garland raccontano il loro film in questa featurette video

Dal 18 giugno nei cinema italiani il film che riporta assieme Boyle e Garland e che si pone come sequel diretto dello storico 28 giorni Dopo. Ecco una nuova featurette video di 28 Anni Dopo.

"28 anni dopo" in arrivo l'inquietante horror di Danny Boyle - Roma, 17 apr. (askanews) - Arriverà nelle sale italiane il 18 giugno l'inquietante film diretto dal regista premio Oscar Danny Boyle, "28 Anni Dopo", di cui è stato appena diffuso un nuovo trailer. Scritto da Alex Garland (Ex Machina, Civil War, Warfare) e prodotto da Cillian Murphy, è un horror che segue gli eventi del mondo infettato di "28 Giorni Dopo", uscito nel 2007. Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli ... 🔗quotidiano.net

28 Anni Dopo | Danny Boyle, Alex Garland e l’apocalisse zombie - Sony Pictures ha svelato una nuova featurette dedicata a 28 Anni Dopo, il nuovo film della famosa saga horror. Nel giorno dopo il lancio del nuovo trailer, il regista Danny Boyle e lo sceneggiatore/produttore Alex Garland hanno offerto alcune impressioni riguardo l’evoluzione dell’apocalisse zombie secondo la loro idea e dei nuovi pericoli che saranno introdotti nel nuovo film. Tra le altre cose, le immagini della featurette mettono in risalto la terribile figura del “super infetto”, figura fino ad oggi tenuta al segreto. 🔗universalmovies.it

28 anni dopo, Danny Boyle: "Non abbiamo soldi per fare il terzo film" - Sony non ha ancora finanziato il terzo e ultimo capitolo della trilogia horror inglese firmata da Alex Garland, come svela il regista Danny Boyle. I fan fremono in attesa di vedere il nuovo capitolo della saga zombie inglese firmata da Alex Garland e Danny Boyle, 28 anni dopo, in uscita nei cinema italiani il 19 giugno con Eagle Pictures. L'avventura horror è il primo capitolo di una nuova trilogia che proseguirà, nel 2026, con 28 Years Later: The Bone Temple, girato back-to-back e diretto da Nia DaCosta. 🔗movieplayer.it

