26enne aggredito con un' ascia da un coinquilino a Taranto dopo una lite arrestato il presunto aggressore

aggredito il suo coinquilino con un'ascia a Taranto, colpendolo alla testa e al braccio: arrestato poche ore dopo

Taranto, accusa: coinquilino aggredito con un’ascia, arrestato 27enne Carabinieri - Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella tarda serata di ieri, 28 Aprile 2025, a Taranto, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un 27 tarantino, presunto responsabile del reato di tentato omicidio. L’allarme è scattato intorno alle 22.00, quando un 26enne, di Gravina di Puglia, ma di fatto domiciliato in un appartamento in locazione insieme ad altri coetanei del centro jonico, sarebbe stato aggredito da uno dei coinquilini a colpi d’ascia, che gli hanno procurato lesioni ... 🔗noinotizie.it

Giovane barese aggredito a colpi d'ascia in appartamento di Taranto: arrestato 27enne - Un 26enne originario di Gravina (Bari) e domiciliato a Taranto, è stato ferito a colpi di ascia nel corso di una lite avvenuta in un appartamento della città jonica. I carabinieri hanno arrestato un 27enne del posto. Secondo la ricostruzione riportata da TarantoToday, l'aggressione sarebbe... 🔗baritoday.it

26enne aggredito con un'ascia da un coinquilino a Taranto dopo una lite, arrestato il presunto aggressore - Un giovane ha aggredito il suo coinquilino con un'ascia a Taranto, colpendolo alla testa e al braccio. È stato fermato poche ore dopo ... 🔗virgilio.it

