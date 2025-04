1maggio in Piazza Maggiore | il programma

Piazza Maggiore anche per il Primo Maggio 2025. Si parte alle 9.45, dopo i saluti del sindaco Matteo Lepore (l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi non sarà presente per gli impegni legati al conclave) per poi andare avanti fino a mezzanotte. Tanti gli interventi della mattinata con. 🔗 Bolognatoday.it - 1°maggio in Piazza Maggiore: il programma Appuntamento inanche per il Primo Maggio 2025. Si parte alle 9.45, dopo i saluti del sindaco Matteo Lepore (l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi non sarà presente per gli impegni legati al conclave) per poi andare avanti fino a mezzanotte. Tanti gli interventi della mattinata con. 🔗 Bolognatoday.it

Su altri siti se ne discute

Covid 5 anni dopo: in piazza Maggiore un lenzuolo lungo 100 metri con i nomi delle vittime - Bologna, 13 marzo 2025 - Tante iniziative anche a Bologna per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, in programma da domenica 16 a martedì 18 marzo. Nella sala stampa di Palazzo d’Accursio sono intervenuti l’assessora allo sport e al bilancio Roberta Li Calzi, Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento sanità pubblica dell’Ausl di Bologna, Stefano Durante, direttore assistenziale del Policlinico Sant’Orsola, e Roberto Pignoni della Croce Rossa italiana. 🔗ilrestodelcarlino.it

Natale di Roma 2025, il programma del 21 aprile dal concertone in piazza agli eventi e musei gratis - Il Natale di Roma 2025 in programma per il 21 aprile coincide quest'anno anche con il lunedì di Pasquetta. Dal concerto in piazza Campidoglio alle rivisitazioni culturali per le vie della Capitale, gli eventi gratuiti nonché gli ingressi gratis ai musei non mancano per celebrare i 2778 anni dalla fondazione della Città Eterna.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Francesco, cambio di programma: lascia il Gemelli e va a Santa Maria Maggiore - Il giorno tanto atteso è arrivato. Papa Francesco, dopo un ricovero lungo 38 giorni, ha lasciato il Policlinico Gemelli a bordo di una 500 bianca, che è stata fatta avanzare lentamente tra la folla con i finestrini chiusi. Bergoglio ha salutato con la mano la folla di pellegrini che lo attendeva e si è mostrato sorridente. In un primo momento, si pensava che il Pontefice si recasse a Santa Marta, dove tutto è stato predisposto per una convalescenza di almeno due mesi. 🔗iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

1°maggio in Piazza Maggiore: il programma; 1 Maggio 2025 Bologna e piazza Maggiore ancora protagoniste; Primo Maggio: i parenti delle vittime del lavoro sul palco di Piazza Maggiore; Cosa fare a Bologna per il ponte del 1 Maggio 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

1°maggio in Piazza Maggiore: il programma - Appuntamento in Piazza Maggiore anche per il Primo Maggio 2025. Si parte alle 9.45, dopo i saluti del sindaco Matteo Lepore (l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi non sarà presente per gli impegni legati a ... 🔗bolognatoday.it

1 maggio, eventi e manifestazioni per la Festa dei Lavoratori in Italia - Primo maggio anche a Torino, dove CGIL CISL e UIL organizzano il corteo per la Festa dei Lavoratori per le vie della città, con comizio conclusivo in Piazza Solferino. La manifestazione partirà alle ... 🔗tg24.sky.it

Montecchio Maggiore: modifiche alla viabilità - In occasione della XXIV edizione di Montecchio Medievale – La Faida, in programma la sera di mercoledì 30 aprile 2025 e per tutta la giornata di giovedì 1° maggio 2025, data in cui si svolgerà anche l ... 🔗vicenzareport.it