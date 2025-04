100 giorni Trump ha rotto gli schemi

Washington, 29 aprile 2025 – Deportazioni di massa, maxi-tariffe generalizzate, promesse di pace in Europa e Medio Oriente, ambizioni su Canada e Groenlandia, "pulizia" delle agenzie federali, e il sogno di portare l'America su Marte. I primi 100 giorni del secondo mandato di Donald Trump hanno rotto gli schemi. Un'accelerazione senza precedenti, nel bene e nel male, che ha ridefinito le priorità dell'America, lasciando alle sue spalle alleati disorientati, nemici irritati e un Paese più polarizzato che mai. Deportazioni e stretta sull'immigrazione. Tra le misure più discusse del Trump 2.0, ci sono le politiche di deportazioni di massa, con oltre 139.000 persone rimpatriate dal 20 gennaio – giorno dell'insediamento – ad oggi. Lo "zar della frontiera" Tom Homan, il supervisore delle frontiere, ha avvertito gli immigrati irregolari: autodenunciarsi o affrontare procedimenti penali, inclusi arresti e multe giornaliere fino a 998 dollari.

Biden torna per la prima volta a parlare in pubblico: “L’amministrazione Trump ha fatto tanti danni in 100 giorni” - L’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è tornato a parlare in un discorso pubblico, il primo da quando ha lasciato l’incarico alla Casa Bianca. Secondo l’ex presidente l’amministrazione Trump in meno di 100 giorni “questa nuova amministrazione ha fatto così tanto, fatto così tanti danni e così tanta distruzione”. L'articolo Biden torna per la prima volta a parlare in pubblico: “L’amministrazione Trump ha fatto tanti danni in 100 giorni” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Usa, Biden: “In meno di 100 giorni l’amministrazione Trump ha portato danni e distruzione” - Senza nominare il suo successore, l’ex presidente Joe Biden ha criticato l’amministrazione Trump durante il suo primo intervento pubblico da quando ha lasciato l’incarico, affermando che ha causato “tanti danni e tanta distruzione”. Le critiche a Trump “In meno di 100 giorni, questa nuova amministrazione ha provocato così tanti danni e tanta distruzione. È quasi da togliere il fiato“, ha detto Biden durante la Conferenza 2025 degli Attivisti, Consulenti e Rappresentanti per le Persone con Disabilità (ACRD). 🔗lapresse.it

L’America boccia Trump: i sondaggi dei primi 100 giorni alla Casa Bianca - Nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca, Trump ha dilapidato il suo capitale politico. Secondo numerosi sondaggi gli americani lo bocciano su economia e immigrazione. 🔗msn.com

Trump tra dazi, Groenlandia e guerra in Ucraina: i primi 100 giorni della sua presidenza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump tra dazi, Groenlandia e guerra in Ucraina: i primi 100 giorni della sua presidenza ... 🔗tg24.sky.it

In soli 100 giorni Trump ha gettato il mondo nel caos, minando alleanze e destabilizzando l'ordine globale" - Nei suoi primi 100 giorni di ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha lanciato una guerra commerciale globale senza precedenti, tagliato drasticamente gli aiuti esteri degli Stati Uniti, insultato gl ... 🔗globalist.it