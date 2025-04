1 maggio a Taranto celebra i 50 anni di Amnesty

maggio a Taranto, l’evento in programma nel parco archeologico delle mura greche che è stato intitolato proprio oggi a Massimo Battista, ex operaio Ilva, tra . 1 maggio a Taranto celebra i 50 anni di Amnesty il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it - 1 maggio a Taranto celebra i 50 anni di Amnesty Presentato il cast del Primo, l’evento in programma nel parco archeologico delle mura greche che è stato intitolato proprio oggi a Massimo Battista, ex operaio Ilva, tra . 1i 50diil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Uno Maggio Taranto 2025, ecco il cast: Tommy Cash, Motta, Pop X, La Nina - Ecco il cast del Concerto dell’Uno Maggio di Taranto 2025, con la presenza di Tommy Cash, di Motta e di molti altri «In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, con l’avvento dei nuovi fascismi, con governi che finanziano guerre e genocidi, deportazioni e devastazioni ambientali, con la libera informazione sotto attacco, con associazioni e attivisti spiati e perseguitati e diritti umani ancora una volta negati, diventa sempre più necessario ritrovarsi, riconoscersi e contarsi per rendersi conto che siamo in tanti a voler fare qualcosa in questo presente per il nostro futuro. 🔗.com

Nel segno di Nino Taranto: il Trianon-Viviani celebra il Commendatore del Teatro - Al Teatro Trianon-Viviani sabato 19 aprile lo spettacolo “C’era una volta Nino Taranto… L’uomo, la storia, la leggenda”, interpretato e ideato da Alessia Moio. Nel cuore di Forcella, là dove i vicoli custodiscono l’anima più autentica di Napoli, il Teatro Trianon-Viviani si fa tempio della memoria e scrigno della tradizione, rendendo onore a uno dei […] 🔗2anews.it

Uno maggio Taranto 2025: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e i conduttori - Al Parco Archeologico delle Mura Greche si terrà l'Uno Maggio Libero e pensante di Taranto, un evento che unisce musica e impegno sociale e civile con , tra i protagonisti, Tommy Cash, la Nina e Motta. Direttori artistici sono sempre Diodato, Michele Riondino e Roy Pacy.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Uno Maggio Taranto con Tommy Cash di “Espresso Macchiato”: ecco il cast completo e come seguirlo - Non solo il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Per il dodicesimo anno Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino hanno presentato la manifestazione Uno Maggio Taranto. “In un ... 🔗ilfattoquotidiano.it

TARANTO - 1° Maggio, mestieri e saperi della Taranto antica nel Museo archeologico nazionale di Taranto - Alle 11 di giovedì prossimo, il personale del MArTA accompagnerà i visitatori in un percorso di un’ora e mezza che si svilupperà all’interno delle sale espositive, attraverso le attestazioni epigrafic ... 🔗manduriaoggi.it