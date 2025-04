Zuppi arriva alle congregazioni in Vaticano | La giornata per la data del conclave? Dovrebbe essere oggi

"È oggi la giornata per la data del conclave? Dovrebbe essere oggi, così ho capito". Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, arrivando alle congregazioni in Vaticano. Entrato senza parlare il cardinale Pierbattista Pizzaballa. L'articolo Zuppi arriva alle congregazioni in Vaticano: "La giornata per la data del conclave? Dovrebbe essere oggi" proviene da Il Fatto Quotidiano.

