Zoff | Il calcio mi piace ancora | meglio oggi o ieri? Meglio quello bello; certo in quello di oggi non mi piacciono alcune cose…

Zoff: «Lotta Scudetto? L’Inter è in calo e il Napoli ora sta bene. Ma sarà testa a testa fino alla fine» Dino Zoff si racconta in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport: l’ex portiere della Juve e della Nazionale italiana, di cui è stato anche CT, parla delle differenze . Calcionews24.com - Zoff: «Il calcio mi piace ancora: meglio oggi o ieri? Meglio quello bello; certo in quello di oggi non mi piacciono alcune cose…» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Dino: «Lotta Scudetto? L’Inter è in calo e il Napoli ora sta bene. Ma sarà testa a testa fino alla fine» Dinosi racconta in una lunga intervista a la Gazzetta dello Sport: l’ex portiere della Juve e della Nazionale italiana, di cui è stato anche CT, parla delle differenze .

Se ne parla anche su altri siti

Motta insiste: «Il calcio è andare cercare emozioni. A me piace vedere la nostra squadra giocare bene» (E vincere?) - Thiago Motta presenta Juventus-Psv Eindhoven, gara valida per i Playoff di Champions League in programma domani alle 21. Le parole dell’allenatore in conferenza stampa riproposte da Tmw. Leggi anche: Thiago Motta non ha l’ossessione di vincere. E si vede, avrà commentato da lassù Boniperti (Corsport) Motta: «Noi contiamo molto su Vlahovic» Che stimoli avete per questa partita? «Sfida importante. È una grande partita da giocare al massimo. 🔗ilnapolista.it

«Il calcio italiano ora sta meglio però la politica non lo aiuta» - L’esperto: «Per i tifosi nostalgici i fondi sono speculatori, ma non è così: vincere è nel loro interesse. In alcuni mercati la Serie A potrebbe sorpassare la Premier. Putin capì per primo il potere geopolitico del pallone». Continua a leggere 🔗laverita.info

Palla agli Usa. Perché il calcio italiano piace oltre Atlantico - La International Trade Administration, agenzia governativa statunitense del Dipartimento del Commercio, ha rilasciato un nuovo bollettino che evidenzia le opportunità emergenti nell’ambito della gestione sportiva e dello sviluppo infrastrutturale in Italia. Il documento si concentra in particolare sul panorama calcistico italiano e sulle prossime competizioni internazionali, offrendo spunti interessanti per investitori e imprese statunitensi. 🔗formiche.net

Ne parlano su altre fonti

Zoff: La nuova Supercoppa? Non mi piace. Su Thiago Motta e la Juve...; Dino Zoff, l’intervista: “Il mio bacio poco friulano con Bearzot”; Zoff su Adani: “L’urlo lo dovrebbe fare un tifoso allo stadio e non chi racconta le partite in TV”; Meret: ''Napoli per me è una seconda casa. Ecco cosa ha portato di diverso Conte. Sul paragone con Zoff...''. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dino Zoff a Marco Tardelli: “Sono ancora lucido, nonostante l’età. Ma tu chi sei?” - Se immaginate Dino Zoff come un attempato signore dai toni seriosi, magari sulla scia dei ricordi di quando il taciturno friulano diventava una leggenda del calcio ... sport a cui piace fare ... 🔗fanpage.it

Zoff rivelò: "Juliano amava pazzamente Napoli, mi ripeteva sempre una frase" - La redazione di AreaNapoli.it contattò Dino Zoff, ex compagno del grande campione: "La notizia mi ha sconvolto: il mondo del calcio perde un grandissimo campione, ho avuto modo di conoscerlo bene. 🔗msn.com

Zoff: «Niente Nazionale per chi scommette. Ai giovani i soldi non bastano mai, ma i valori sono altri» - Dino Zoff è il simbolo del vero uomo di sport ... Un tesserato non dovrebbe mai puntare sulle manifestazioni sportive, tantomeno sul calcio visto che si parla di giocatori… «Il mondo va ... 🔗ilgazzettino.it