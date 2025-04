Zelig? Sono successe cose gravi nei confronti di Bruno Arena un giorno racconterò Col tormentone ‘ahrarara’ comprai casa | parla Max Cavallari dei Fichi d’India

Cavallari del duo comico dei Fichi d’India in una intervista a Il Corriere della Sera è tornato a parlare del suo “socio” e amico Bruno Arena, morto il 27 settembre 2022. “Mi manca tanto, ma è sempre presente ‘tramite’ me: – ha detto Max – la gente viene ai miei spettacoli e riscopre i personaggi dei Fichi d’India. Ho acquistato il suo Maggiolino giallo, vado a fare le serate con quell’auto. Certe amicizie non ci Sono più. Anzi, le amicizie di oggi fanno apprezzare quanto è bella la solitudine”.Un legame fortissimo e di famiglia: “Forse nessuno sa che Bruno era pure mio cognato: ho avuto una figlia dalla sorella di sua moglie. Sono padrino di suo figlio, lui della mia Alice, sua nipote. Ci trovavamo a Natale e ai compleanni, per il resto non ci frequentavamo molto perché eravamo come il più e il meno delle batterie. Ilfattoquotidiano.it - “Zelig? Sono successe cose gravi nei confronti di Bruno Arena, un giorno racconterò. Col tormentone ‘ahrarara’ comprai casa”: parla Max Cavallari dei Fichi d’India Leggi su Ilfattoquotidiano.it Maxdel duo comico deiin una intervista a Il Corriere della Sera è tornato are del suo “socio” e amico, morto il 27 settembre 2022. “Mi manca tanto, ma è sempre presente ‘tramite’ me: – ha detto Max – la gente viene ai miei spettacoli e riscopre i personaggi dei. Ho acquistato il suo Maggiolino giallo, vado a fare le serate con quell’auto. Certe amicizie non cipiù. Anzi, le amicizie di oggi fanno apprezzare quanto è bella la solitudine”.Un legame fortissimo e di famiglia: “Forse nessuno sa cheera pure mio cognato: ho avuto una figlia dalla sorella di sua moglie.padrino di suo figlio, lui della mia Alice, sua nipote. Ci trovavamo a Natale e ai compleanni, per il resto non ci frequentavamo molto perché eravamo come il più e il meno delle batterie.

