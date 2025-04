Zelensky cede sulla Crimea? La diplomazia funebre a San Pietro | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Caso te lo Fossi Perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi facciamo il punto sui negoziati in Ucraina. Leggi su Fanpage.it “Nelte lo” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il puntonotizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi facciamo il punto sui negoziati in Ucraina.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zelensky: "Non riconosceremo l'occupazione russa della Crimea" - (Agenzia Vista) Kiev, 23 aprile 2025 “Non sarà possibile accordarsi su tutto rapidamente. L'Ucraina non riconosce legalmente l'occupazione della Crimea. Non c'è nulla di cui parlare, è al di fuori della nostra Costituzione. Questo è il nostro territorio, il territorio del popolo ucraino”, così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Trump: "Buone chance per la pace". Ma Zelensky: "Putin sabota la diplomazia" | La diretta - Il tycoon riferisce del colloquo tra l'inviato in Russia Witkoff e Putin: "Gli abbiamo chiesto di evitare i massacri dei soldati ucraini circondati". Nella notte nuovo blitz ucraino contro la capitale russa 🔗ilgiornale.it

Il Cremlino: oggi l'inviato Usa Witkoff incontra Putin | Zelensky: "Russia continua attacchi e ignora diplomazia" - Mosca: "Scontro diretto se truppe europee nel Paese". Zelensky: "Almeno 155 cinesi combattono per il Cremlino". Pechino smentisce 🔗tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zelensky cede sulla Crimea? La diplomazia funebre a San Pietro: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso; Trump torna sull'incontro con Zelensky: È più calmo, vuole un accordo. Credo sia pronto a cedere la Crimea; Trump: Putin smetta di sparare, Zelensky pronto a cedere la Crimea - Trump: Putin smetta di sparare e firmi l'accordo; Ucraina. Un flop il vertice di Londra, Zelensky non cede sulla Crimea. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Zelensky cede sulla Crimea? La diplomazia funebre a San Pietro: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso - Donald Trump ha raccontato ai giornalisti dell’incontro avvenuto sabato con Volodymyr Zelensky, a margine dei funerali del Papa dentro la basilica di San Pietro. E ha detto che secondo lui il ... 🔗fanpage.it

La scelta tattica di Zelensky sulla Crimea, l'analisi di Dario Fabbri - Zelensky ha fatto una precisa scelta tattica: "Putin uomo di pace? E allora sai che c'è? Io apr o ai negoziati così il problema arriva da Mosca. Perché gli americani stanno offrendo un cessate il ... 🔗tg.la7.it

Zelensky disposto a cedere la Crimea, Trump spinge per l’accordo mentre Putin continua gli attacchi - Washington , 28 apr. – Donald Trump , rientrato da Roma dopo i funerali di Papa Francesco , ha dichiarato che Volodymyr Zelensky sarebbe pronto a rinunciare alla Crimea pur di raggiungere un accordo d ... 🔗informazione.it