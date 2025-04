Zazzaroni | dopo il derby un allenatore a spasso mi ha detto | vedrai l’Inter non ne vince più una

Zazzaroni: “dopo il derby un allenatore a spasso mi ha detto: vedrai, l’Inter non ne vince più una”Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport scrive della crisi dell’Inter di Simone Inzaghi:Il tocco tragico di un’Inter che effettivamente sembra svuotata: è alla terza sconfitta di fila, è confusa, lenta e lunga, frastornata, nervosa, nervosissima, Lautaro ne riassume la condizione di instabilità emotiva. Le idee e la brillantezza sono rimaste negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti del derby di coppa e non sono più uscite.Questa rapidissima involuzione mi ha sorpreso e impressionato: pensavo che l’Inter avrebbe avuto la forza di reagire, sbagliavo: m’è venuta in mente la profezia di un allenatore a spasso che dopo lo 0-3 di mercoledì scorso mi ha detto: «vedrai, non ne vince più una». Io le auguro invece di riprendersi col Barcellona, di ritrovarsi in fretta, perché Inzaghi non merita un finale di stagione grigio tendente al nero. Ilnapolista.it - Zazzaroni: “dopo il derby un allenatore a spasso mi ha detto: vedrai, l’Inter non ne vince più una” Leggi su Ilnapolista.it : “ilunmi hanon nepiù una”Ivansul Corriere dello Sport scrive della crisi deldi Simone Inzaghi:Il tocco tragico di un’Inter che effettivamente sembra svuotata: è alla terza sconfitta di fila, è confusa, lenta e lunga, frastornata, nervosa, nervosissima, Lautaro ne riassume la condizione di instabilità emotiva. Le idee e la brillantezza sono rimaste negli spogliatoii primi 45 minuti deldi coppa e non sono più uscite.Questa rapidissima involuzione mi ha sorpreso e impressionato: pensavo cheavrebbe avuto la forza di reagire, sbagliavo: m’è venuta in mente la profezia di unchelo 0-3 di mercoledì scorso mi ha: «, non nepiù una». Io le auguro invece di riprendersi col Barcellona, di ritrovarsi in fretta, perché Inzaghi non merita un finale di stagione grigio tendente al nero.

