Zazzaroni cosa mi ha detto un allenatore su Inzaghi Inter è finita?

Zazzaroni sull'Inter è di quelle pesanti, da brividi se letta con gli occhi di un tifoso nerazzurro. E la fonte, peraltro, è autorevole: un allenatore, attualmente senza squadra. Il direttore del Corriere della Sera, nel suo editoriale, non ne cita il nome (ovviamente) ma il contenuto sì, ed è tellurico: Simone Inzaghi, da qui alla fine della stagione, non vincerà più una partita. Una previsione drammatica. "M'è venuta in mente la profezia di un allenatore a spasso che dopo lo 0-3 di mercoledì scorso mi ha detto: 'Vedrai, non ne vince più una'", scrive Zazzaroni evidenziando il contraccolpo psicologico dei nerazzurri dopo la pesante sconfitta nel derby di Coppa Italia contro il Milan. In quell'occasione, per la verità, per almeno 45' minuti i nerazzurri avevano tenuto bene il campo, sfiorando più volte il gol, prima di venire puniti dal guizzo di Jovic.

