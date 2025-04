Zanetti deluso | Volevamo giocare una partita diversa rispetto a questo Dalla sconfitta abbiamo imparato che…

Zanetti, allenatore del Verona, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la sconfitta contro il Cagliari Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la sconfitta contro il Cagliari di Davide Nicola. Le parole a Sky Sport: sconfitta – «Siamo partiti per fare un altro tipo di prestazione, è stata una brutta serata, una sconfitta meritata dove ci . Calcionews24.com - Zanetti deluso: «Volevamo giocare una partita diversa rispetto a questo. Dalla sconfitta abbiamo imparato che…» Leggi su Calcionews24.com Paolo, allenatore del Verona, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo lacontro il Cagliari Paolo, allenatore del Verona, ha rilasciato qualche dichiarazione dopo lacontro il Cagliari di Davide Nicola. Le parole a Sky Sport:– «Siamo partiti per fare un altro tipo di prestazione, è stata una brutta serata, unameritata dove ci .

Altre fonti ne stanno dando notizia

"L’arbitro ha condizionato la gara, volevamo giocare ad armi pari" - Alla fine il pareggio nel derby del Mancini accontenta un po’ tutti, anche se a metà. In casa Castelfidardo a mister Marco Giuliodori "sarebbe piaciuto giocarla ad armi pari. Mi dispiace dirlo, ma l’arbitro ha condizionato la partita. Un’espulsione così significa condizionare una gara e di conseguenza una partita intera, uno spettacolo in questo caso, ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la buona prestazione offerta sotto ogni punto di vista, a livello di organizzazione difensiva e di spirito di sacrificio puntando anche avanti per cercare di vincerla. 🔗ilrestodelcarlino.it

Thiago Motta al Corriere: «Deluso perchè non è andata come volevamo, ma non è fallimento. Mancanza di empatia e Giuntoli, vi dico tutto» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere delle Sera: le parole dell’ex allenatore della Juventus esonerato nella sosta delle nazionali Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole dell’ex allenatore della Juventus, esonerato nel corso dell’ultima sosta per le nazionali. FINE AVVENTURA – «Difficile fare un’analisi, essendo così vicini a quello che è successo. 🔗juventusnews24.com

Bernede (Verona): «Vi racconto il gol come ho fatto a segnare alla Fiorentina. Zanetti mi chiede di giocare così. Al Psg ho incontrato Buffon, al Losanna un grande talento italiano» - L’attaccante del Verona ha rilasciato un’intervista dopo aver deciso la sfida di domenica contro la squadra viola. Le parole Arrivato a Verona dal Losanna, il francese Antoine Bernede ha deciso al minuto 95 la sfida con la Fiorentina, regalando 3 punti importanti ai veneti. Ecco la sua intervista su La Gazzetta dello Sport. LE SUE […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Van der Meyde: 'Quanto talento nella mia Inter, ma Branca si intrometteva sempre. Dovevo ascoltare Materazzi'; Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la sconfitta contro il. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Zanetti deluso: «Volevamo giocare una partita diversa rispetto a questo. Dalla sconfitta abbiamo imparato che…» - Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la sconfitta contro il Cagliari Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la ... 🔗calcionews24.com

Inter, Zanetti deluso: "Con la Juventus non meritavamo di perdere. Lautaro tra i migliori al mondo" - Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter ... Sul nuovo format della Champions: "È sempre bello giocare in Champions League, ti confronti con i migliori. C'erano molte incognite e questo lo ... 🔗msn.com

Zanetti: "Non vedo l'ora di giocare nell'Inter Club" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... 🔗video.sky.it