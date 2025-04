Zaini sospetti sul marciapiede scatta l' allarme bomba | chiusa via Mazzini

Mazzini è momentaneamente chiusa al traffico tra via Imbriani e via San Lazzaro per un allarme relativo a due Zaini sospetti. I due Zaini si trovano sul marciapiede tra il negozio White e Termoidraulica Lanza. Sul posto la polizia di Stato che ha chiuso la via, oltre agli artificieri. Disagi. Triesteprima.it - Zaini sospetti sul marciapiede, scatta l'allarme bomba: chiusa via Mazzini Leggi su Triesteprima.it Viaè momentaneamenteal traffico tra via Imbriani e via San Lazzaro per unrelativo a due. I duesi trovano sultra il negozio White e Termoidraulica Lanza. Sul posto la polizia di Stato che ha chiuso la via, oltre agli artificieri. Disagi.

