serie tv di Netflix con Penn Badgley protagonista, è arrivata al suo capitolo conclusivo. La quinta stagione infatti segna la fine delle inquietanti dinamiche messe in gioco da Joe Goldberg. Il noto serial killer, dopo essersi trasferito a Londra, torna a New York dove convive con la moglie Kate e il figlio Henry. Dopo mesi di insolita tranquillità, qualcosa, o meglio, qualcuno, risveglierà il suo lato oscuro. In questo articolo vi sveliamo di più su queste ultime puntate.You 5 – la quinta stagione non sbaglia registroLa quinta stagione di You, sebbene alcune scelte frettolose e momenti poco verosimili, riesce comunque a colpire. Questo ultimo capitolo infatti aveva un ruolo molto importante nel gestire il personaggio e le situazioni create da Joe. Ma il rischio di terminare questa serie trasmettendo un messaggio completamente distorto e profondamente sbagliato, giustificando le azioni di Joe a causa dei suoi traumi passati, è stato evitato. Superguidatv.it - You 5, la recensione dell’ultima stagione della serie tv di Netflix Leggi su Superguidatv.it You,tv dicon Penn Badgley protagonista, è arrivata al suo capitolo conclusivo. La quintainfatti segna la fine delle inquietanti dinamiche messe in gioco da Joe Goldberg. Il noto serial killer, dopo essersi trasferito a Londra, torna a New York dove convive con la moglie Kate e il figlio Henry. Dopo mesi di insolita tranquillità, qualcosa, o meglio, qualcuno, risveglierà il suo lato oscuro. In questo articolo vi sveliamo di più su queste ultime puntate.You 5 – la quintanon sbaglia registroLa quintadi You, sebbene alcune scelte frettolose e momenti poco verosimili, riesce comunque a colpire. Questo ultimo capitolo infatti aveva un ruolo molto importante nel gestire il personaggio e le situazioni create da Joe. Ma il rischio di terminare questatrasmettendo un messaggio completamente distorto e profondamente sbagliato, giustificando le azioni di Joe a causa dei suoi traumi passati, è stato evitato.

