Yildiz e quella gomitata che riassume la stagione della Juve

Juventus Monza, l’attaccante della Juventus Kena Yildiz viene espulso dopo un fallo di reazione molto stupido. Un fallo isensnato e non necessario a palla persa che è valso il rosso al giovane numero 10 turco. Fino a ieri uomo simbolo della rinascita avuta con TudorL'articolo Yildiz e quella gomitata che riassume la stagione della Juve proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Yildiz e quella gomitata che riassume la stagione della Juve Leggi su Ilprimatonazionale.it L’episodio Al minuto 48 dintus Monza, l’attaccantentus Kenaviene espulso dopo un fallo di reazione molto stupido. Un fallo isensnato e non necessario a palla persa che è valso il rosso al giovane numero 10 turco. Fino a ieri uomo simbolorinascita avuta con TudorL'articolochelaproviene da Il Primato Nazionale.

