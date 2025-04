Yemen raid USA su centro migranti | almeno 68 morti a Saada

centro di detenzione per migranti africani a Saada, nel nord-ovest dello Yemen, territorio sotto il controllo dei ribelli Houthi, causando la morte di almeno 68 persone. Secondo quanto riportato dal canale televisivo filo-ribelle Al-Massirah, altri 47 migranti sono rimasti feriti, molti dei quali in condizioni critiche.Al momento del bombardamento, all’interno della struttura erano presenti circa 115 persone.Non sono arrivate risposte immediate dall’esercito americano, anche se il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha dichiarato che, nell’ambito degli attacchi più ampi, sarebbero stati eliminati “centinaia di combattenti Houthi” e “diversi leader” legati ai programmi di missili e droni. Dayitalianews.com - Yemen, raid USA su centro migranti: almeno 68 morti a Saada Leggi su Dayitalianews.com Immagine di repertorioBombardamento su struttura controllata dagli HouthiUn attacco aereo statunitense ha colpito undi detenzione perafricani a, nel nord-ovest dello, territorio sotto il controllo dei ribelli Houthi, causando la morte di68 persone. Secondo quanto riportato dal canale televisivo filo-ribelle Al-Massirah, altri 47sono rimasti feriti, molti dei quali in condizioni critiche.Al momento del bombardamento, all’interno della struttura erano presenti circa 115 persone.Non sono arrivate risposte immediate dall’esercito americano, anche se il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha dichiarato che, nell’ambito degli attacchi più ampi, sarebbero stati eliminati “centinaia di combattenti Houthi” e “diversi leader” legati ai programmi di missili e droni.

