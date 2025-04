Xbox Game Pass PlayStation Plus e gli altri servizi in abbonamento non crescono rivela un analista

Negli ultimi anni si è parlato moltissimo dei servizi in abbonamento nel gaming come la nuova frontiera dell'intrattenimento digitale. Tuttavia, secondo l'analista Mat Piscatella, Xbox Game Pass, PlayStation Plus e simili non stanno più crescendo. Dopo l'espansione registrata tra il 2020 e il 2021, il mercato si è stabilizzato e non mostra segnali di un ulteriore boom. Nonostante alcuni eventi specifici abbiano temporaneamente rialzato i numeri, il settore nel suo complesso sembra aver raggiunto un punto di saturazione. Piscatella ha evidenziato come la spesa per gli abbonamenti videoludici negli Stati Uniti sia rimasta praticamente piatta per anni. L'unico aumento rilevante è stato un +12% nel quarto trimestre del 2024, dovuto all'arrivo di Call of Duty su Xbox Game Pass. Nonostante il grande nome coinvolto, l'effetto è stato tutto sommato contenuto, confermando che il semplice inserimento di titoli blockbuster non basta più a rilanciare l'intero modello di business.

