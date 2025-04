WWE | Roxanne Perez e Giulia pronte per il debutto definitivo a Monday Night Raw

Roxanne Perez e Giulia hanno fatto un'apparizione durante l'edizione di Monday Night Raw del 21 aprile, e questo ha subito fatto sorgere la domanda tra i fan se stessero per essere promosse definitivamente al Main Roster. In vista dell'episodio di Raw di questa settimana, lo status di Perez e Giulia nel Main Roster è stato rivelato. Secondo un report di PWInsider Elite, si crede Roxanne e Giulia stiano per essere chiamate nel brand rosso. Pertanto, i fan possono aspettarsi di vederle ogni lunedì sera d'ora in poi.Durante l'episodio di Raw della scorsa settimana, Roxanne Perez e Giulia hanno interrotto il match tra Stephanie Vaquer e IYO SKY, attaccando entrambe e lasciando intendere che sono arrivate a Raw per seminare il caos.Perez vs. Ripley: L'era di "The Prodigy" a Monday Night Raw ha inizioQuesto arriva dopo la conferma che Roxanne Perez affronterà Rhea Ripley in un match singolo a Raw questa settimana.

