WTA Madrid 2025 | solo Andreeva e Gauff si salvano dall’interruzione

Madrid, e invece si è trasformato in un vero e proprio lunedì nero non solo nella capitale spagnola, ma anche in tutto il Paese. Il blackout che ha colpito l’intero territorio nazionale più ampie parti del Portogallo e alcune del sud della Francia ferma in modo totale l’evento madrileno, determinando inevitabilmente variazioni per tutta la programmazione dei prossimi giorni.Le uniche due partite che si sono concluse quest’oggi fanno parte proprio della quota WTA. Anzi, è quasi surreale il fatto che, dopo il suo 6-4 6-2 sulla svizzera Belinda Bencic, Coco Gauff si sia trovata a realizzare l’intervista in campo potendo assistere, suo malgrado, in piena presa diretta all’interruzione su scala nazionale della corrente elettrica e, conseguentemente, di qualsiasi cosa avesse con essa a che fare, dai tabelloni pubblicitari in giù. Oasport.it - WTA Madrid 2025: solo Andreeva e Gauff si salvano dall’interruzione Leggi su Oasport.it Doveva essere il giorno degli ottavi di finale nel WTA 1000 di, e invece si è trasformato in un vero e proprio lunedì nero nonnella capitale spagnola, ma anche in tutto il Paese. Il blackout che ha colpito l’intero territorio nazionale più ampie parti del Portogallo e alcune del sud della Francia ferma in modo totale l’evento madrileno, determinando inevitabilmente variazioni per tutta la programmazione dei prossimi giorni.Le uniche due partite che si sono concluse quest’oggi fanno parte proprio della quota WTA. Anzi, è quasi surreale il fatto che, dopo il suo 6-4 6-2 sulla svizzera Belinda Bencic, Cocosi sia trovata a realizzare l’intervista in campo potendo assistere, suo malgrado, in piena presa diretta all’interruzione su scala nazionale della corrente elettrica e, conseguentemente, di qualsiasi cosa avesse con essa a che fare, dai tabelloni pubblicitari in giù.

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 2-5, WTA Doha 2025 in DIRETTA: azzurre a fatica dentro il 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Chiude comodamente a rete Shnaider, passante di Errani per una volta sbagliato nel concetto. 30-0 Lungo il lob difensivo di Shnaider. 15-0 Nuovo errore di Andreeva a rete. Chissà che non possa essere un buon presagio. 2-5 Risposta in rete di Paolini. 40-15 Non trema però in battuta la ‘baby fenomeno’. 30-15 Fa tutto bene ma insacca la comoda volèe Andreeva! 30-0 Altra prima di Mirra, comoda chiusura della compagna. 🔗oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, WTA Doha 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 12:54 Uno pari i precedenti: la finale olimpica fu un trionfo per le azzurre a Parigi; La rivincita russa arrivò poi nello scorso mese di gennaio agli Australian Open 2025. 12:48 Tra circa 10? in campo Errani/Paolini e Andreeva/Shnaider per giocarsi l’accesso alla finale del WTA 1000 di Doha! Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della semifinale del WTA 1000 di Doha (QAT) che coinvolge le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider. 🔗oasport.it

Ranking WTA (17 marzo 2025): Jasmine Paolini n.7 del mondo, Mirra Andreeva in ascesa esponenziale - Ci sono aggiornamenti significativi rispetto all’ultima settimana nel ranking WTA di tennis. La bielorussa Aryna Sabalenka, infatti, ha rafforzato la propria leadership in vetta alla graduatoria con 9606 punti, frutto della finale raggiunta nel torneo di Indian Wells. La polacca Iga Swiatek è sempre seconda, ma decisamente più staccata, visti i 2231 punti di differenza. In terza piazza troviamo sempre l’americana Coco Gauff a -3543 dal vertice. 🔗oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

WTA Madrid: Gauff convince con Bencic. Avanza Andreeva; Tennis, Wta Madrid: Gauff e Mirra Andreeva agli ottavi; WTA Madrid - Cocciaretto e Bronzetti eliminate, avanti Mirra Andreeva e (in tre set) Swiatek; Non più timida! Mirra Andreeva supera la paura per sfidare Novak Djokovic all'Open di Madrid.. 🔗Su questo argomento da altre fonti

WTA Madrid 2025: solo Andreeva e Gauff si salvano dall’interruzione - Doveva essere il giorno degli ottavi di finale nel WTA 1000 di Madrid, e invece si è trasformato in un vero e proprio lunedì nero non solo nella capitale ... 🔗oasport.it

Blackout a Madrid, cancellato tutto il programma di lunedì: rinviati anche Berrettini e Musetti - Tennis - ATP | Spagna in ginocchio per l'interruzione della fornitura energetica: gli organizzatori sospendono il tennis "al fine di garantire la sicurezza generale" ... 🔗ubitennis.com

WTA Madrid: Gauff convince con Bencic. Avanza Andreeva - Tennis - WTA | L’americana domina il proprio ottavo di finale e al prossimo turno sfiderà Andreeva, vincente sulla qualificata Starodubtseva ... 🔗ubitennis.com