libreria Feltrinelli di Pisa in Corso Italia 50 ospita un appuntamento con Giacomo Roberto, autore del libro 'Disegnare in profondità' (Dino Audino), che condurrà un Workshop pratico dedicato al celebre metodo Nicolaides.Si tratta di un'ottima opportunità da. Pisatoday.it - Workshop gratuito sul metodo Nicolaides alla libreria Feltrinelli di Pisa Leggi su Pisatoday.it Giovedì 15 maggio alle 17:30, ladiin Corso Italia 50 ospita un appuntamento con Giacomo Roberto, autore del libro 'Disegnare in profondità' (Dino Audino), che condurrà unpratico dedicato al celebre.Si tratta di un'ottima opportunità da.

