Witch is a Centrale Preneste Teatro

Centrale Preneste Teatro (in via Alberto da Giussano, 58 – Roma) è in calendario l’ultimo appuntamento di questa edizione della rassegna YOU. The Young city – I grandi racconti Under 35, organizzata da Ruotalibera con la direzione artistica di Tiziana Lucattini.Venerdì 2 maggio alle 21 va. Romatoday.it - Witch is a Centrale Preneste Teatro Leggi su Romatoday.it (in via Alberto da Giussano, 58 – Roma) è in calendario l’ultimo appuntamento di questa edizione della rassegna YOU. The Young city – I grandi racconti Under 35, organizzata da Ruotalibera con la direzione artistica di Tiziana Lucattini.Venerdì 2 maggio alle 21 va.

Giardini di plastica a Centrale Preneste Teatro - Per la rassegna Infanzie in gioco 2024-25 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) domenica 23 marzo alle ore 16.30 va in scena “Giardini di plastica” di Koreja in arrivo da Lecce. Il lavoro è con Luna Maggio, Enrico Stefanelli e An?elka Vuli? per la regia di Salvatore Tramacere... 🔗romatoday.it

La grotta del Mutamembra a Centrale Preneste - Nuovo appuntamento con la rassegna teatrale per famiglie Infanzie in gioco 2024/25 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 6 aprile alle 16.30 va in scena "La grotta del Mutamembra" della Compagnia Ruotalibera Teatro. Il lavoro è il frutto della Residenza Giovani... 🔗romatoday.it

Ape Pina al Centrale Preneste Teatro - Ape Pina sarà al Centrale Preneste Teatro domenica 30 marzo alle ore 16:30. Lo spettacolo è una storia semplice per bambini dai 3 ai 10 aani L'articolo Ape Pina al Centrale Preneste Teatro proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

