Vuoi i documenti? Razzista E pesta un vigile

Razzista di m." a un ghisa che gli aveva chiesto i documenti. E poi l'ha colpito con schiaffi e ginocchiate. Per questo, il venticinquenne senegalese D.S. è stato arrestato per resistenza e denunciato per lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità dagli agenti guidati dal comandante Gianluca Mirabelli. La ricostruzione del raid ci riporta alle 7.20 di ieri, quando una pattuglia di due vigili viene inviata dalla centrale operativa in via de Tocqueville per dare ausilio ai colleghi intervenuti poco prima per una lite in zona movida.Uno dei ghisa annota le dichiarazioni di un ventenne, che accusa uno sconosciuto di avergli spruzzato sostanza urticante in faccia. Il presunto aggressore viene invitato dall'altro agente a fornire i documenti, ma si rifiuta: "Sei un Razzista di m.

