Voteremo lui Conclave quaranta cardinali pronti a schierarsi | il nome per il dopo Francesco

A Roma, lunedì 28 aprile, isi sono ritrovati per una nuova riunione della congregazione generale, un passaggio decisivo che potrebbe sancire la data di inizio del prossimo. L’assemblea si tiene in un clima di grande attesa,la scomparsa di papa, avvenuta il 21 aprile scorso all’età di 88 anni. In teoria, il collegio degli elettori avrebbe dovuto contare 135aventi diritto di voto, ma a causa delle defezioni per motivi di salute dello spagnolo Antonio Cañizares e dell’arcivescovo emerito di Sarajevo, Vinko Pulji?, il numero si è ridotto a 133. Secondo le regole liturgiche, ildeve cominciare tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dal decesso del pontefice, fissando quindi il periodo tra il 5 e il 10 maggio per l’avvio delle votazioni.