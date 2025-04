Volterrana chiusa per lavori | Disagi al trasporto pubblico Problema per le scuole

lavori che impattano fortemente sulla quotidianità di tanti montespertolesi". Il sindaco Alessio Mugnaini (nella foto) non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio disappunto verso le modalità con cui la Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia della SP4 Volterrana, dal km 29+000 al km 29+200, nel comune di Castelfiorentino. Una chiusura che entrerà in vigore oggi e lo resterà sino al prossimo 9 maggio (con orario 0-24 a partire da domani) necessaria a quanto pare per un intervento di somma urgenza alla luce della frana della sede stradale che si sostanzierà attraverso la realizzazione di un’opera di palificata nel centro della strada. Lanazione.it - Volterrana chiusa per lavori: "Disagi al trasporto pubblico. Problema per le scuole" Leggi su Lanazione.it "Trovo inaccettabile che non siano state fornite informazioni ufficiali e ho quindi ritenuto necessario avvertire tutti gli utenti interessati di queste modifiche. Resta lo sconcerto per non aver ricevuto nessuna comunicazione e non essere mai stati coinvolti nelle valutazioni preventive su deiche impattano fortemente sulla quotidianità di tanti montespertolesi". Il sindaco Alessio Mugnaini (nella foto) non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio disappunto verso le modalità con cui la Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia della SP4, dal km 29+000 al km 29+200, nel comune di Castelfiorentino. Una chiusura che entrerà in vigore oggi e lo resterà sino al prossimo 9 maggio (con orario 0-24 a partire da domani) necessaria a quanto pare per un intervento di somma urgenza alla luce della frana della sede stradale che si sostanzierà attraverso la realizzazione di un’opera di palificata nel centro della strada.

Su questo argomento da altre fonti

Salerno, via San Leonardo chiusa per tre giorni: disagi alla viabilità per i lavori del nuovo ospedale Ruggi - Si preannunciano giorni difficili per gli automobilisti che quotidianamente percorrono via San Leonardo, arteria principale di accesso alla zona industriale di Salerno. Come riportato in prima pagina dal quotidiano La Città e da Salernonotizie.it, per consentire l’avvio dei lavori collegati alla realizzazione del nuovo ospedale “Ruggi”, il tratto compreso tra via Monticelli e via Fondo Oliva sarà completamente chiuso al traffico per tre giorni: dal 7 al 9 aprile. 🔗zon.it

Strada provinciale per Montelepre chiusa dal 2011, in gara i lavori: "Stop ai disagi per i residenti" - La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico interviene a Montelepre per mettere in sicurezza la Strada provinciale 1. È stata pubblicata, infatti, la gara da 1,5 milioni di euro per l’intervento che metterà fine a un lungo periodo di disagi e pericoli per i residenti della zona a causa di... 🔗palermotoday.it

Lavori i via Fiorentina: «Quali altri disagi e danni economici subiranno i cittadini e i commercianti della zona?» - Arezzo, 2 aprile 2025 – Ripartono i lavori della futura rotatoria e sottopasso di Via Fiorentina. «Quali altri disagi e danni economici subiranno i cittadini e i commercianti della zona?» «Nel corso del Consiglio Comunale del 27 marzo l’Assessore Sacchetti ha dichiarato che dalla seconda metà del mese di aprile ripartiranno i lavori della futura rotatoria e del sottopasso interessanti Via Fiorentina. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Volterrana chiusa per lavori: Disagi al trasporto pubblico. Problema per le scuole; Statale e Porta San Felice, Turismo in pericolo; Nuova frana, chiusa la strada tra Colle Val d’Elsa e Volterra; Disagi e preoccupazione per la strada chiusa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Volterrana chiusa per lavori: "Disagi al trasporto pubblico. Problema per le scuole" - "Trovo inaccettabile che non siano state fornite informazioni ufficiali e ho quindi ritenuto necessario avvertire tutti gli utenti interessati di queste modifiche. Resta lo sconcerto per non aver rice ... 🔗lanazione.it

Sp4 Volterrana chiusa dieci giorni per lavori a Castelfiorentino - La Città Metropolitana di Firenze segnala che la Sp 4 “Volterrana” sarà chiusa al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia dal km 29+000 al km ... 🔗gonews.it

Volterrana chiusa, Mugnaini: "Comunicazione e tempistiche inaccettabili" - La Volterrana chiude e a Montespertoli il sindaco non la prende bene. Alessio Mugnaini ha deciso di farsi sentire dopo aver appreso giovedì in tarda ... 🔗gonews.it