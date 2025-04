Volley femminile | comincia oggi il raduno dell’Italia di Velasco

femminile di pallavolo, sempre più vicina all'atteso esordio stagionale nei BPER Test Match in programma l'8 e il 9 maggio rispettivamente a Novara e Milano. Le azzurre cominceranno oggi, lunedì 29 aprile, il raduno presso il Centro Pavesi di Milano, dove prenderà il via un nuovo collegiale che si concluderà venerdì 2 maggio. Un appuntamento importante in vista dei primi impegni ufficiali dell'anno, in attesa che rientrino in gruppo anche le atlete delle principali squadre del campionato italiano, da poco concluso con un altro scudetto per le pantere di Conegliano, e delle formazioni impegnate impegnate in Europa nelle semifinali di Champions League (sempre Conegliano, Milano e Scandicci).

Le convocate dell'Italia di Volley

Questo l'elenco delle 16 atlete azzurre convocate dal Commissario Tecnico Julio Velasco: Martina Armini, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori, Federica Squarcini.

