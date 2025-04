Vladimir Putin militari e basi ai confini della Finlandia

Finlandia, nella città russa di Petrozavodsk, gli ingegneri militari stanno espandendo le basi militari dove il Cremlino prevede di creare un nuovo quartier generale dell'esercito. Questo è quanto viene riportato dal Wall Street Journal, secondo cui il comando avrà il compito di supervisionare decine di migliaia di soldati nei prossimi anni. Questi militari, molti dei quali oggi impegnati sul fronte ucraino, costituiranno la spina dorsale della presenza russa in funzione anti-Nato nell'area nord-occidentale del Paese. L'iniziativa rientra in una più ampia strategia del Cremlino che prevede un rafforzamento della capacità militare: oltre all'espansione del reclutamento, si punta all'intensificazione della produzione di armi e al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie nelle regioni di confine. Liberoquotidiano.it - Vladimir Putin, "militari e basi ai confini della Finlandia" Leggi su Liberoquotidiano.it A circa 160 chilometri dal confine con la, nella città russa di Petrozavodsk, gli ingegneristanno espandendo ledove il Cremlino prevede di creare un nuovo quartier generale dell'esercito. Questo è quanto viene riportato dal Wall Street Journal, secondo cui il comando avrà il compito di supervisionare decine di migliaia di soldati nei prossimi anni. Questi, molti dei quali oggi impegnati sul fronte ucraino, costituiranno la spina dorsalepresenza russa in funzione anti-Nato nell'area nord-occidentale del Paese. L'iniziativa rientra in una più ampia strategia del Cremlino che prevede un rafforzamentocapacità militare: oltre all'espansione del reclutamento, si punta all'intensificazioneproduzione di armi e al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie nelle regioni di confine.

