Vivara ospita L’Oro Nero del Mediterraneo | l’ossidiana nella preistoria in mostra

L'isola di Vivara, di proprietà della famiglia Diana, ospiterà per la prima volta una mostra. L'esposizione dal titolo "L'Oro Nero del Mediterraneo. l'ossidiana nella preistoria", preceduta da un tour guidato a cura della Riserva Naturale di Vivara, sarà inaugurata sabato 3 maggio alle ore 10.30. La mostra ideata dai divulgatori scientifici Franco Foresta Martin e Anna Russolillo e' stata organizzata con Francesca Diana, Anna Abbate e Sonia Gervasio. A tagliare il nastro saranno il sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, la proprietaria di Vivara Francesca Diana, l'assessore alla cultura di Procida Michele Assante del Leccese, il responsabile della Riserva di Vivara Nicola Scotto di Carlo, il direttore del Parco archeologico di Himera Solunto e Iato della Regione Siciliana Domenico Targia e la presidente di Lunaria A2 Federica Russolillo.

