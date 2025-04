Vittoriale degli Italiani | l’ologramma di Gabriele d’Annunzio dialogherà con i visitatori

Vittoriale degli Italiani, il rutilante complesso affacciato sul lago di Garda dove Gabriele d'Annunzio visse fino alla fine dei suoi giorni e dove si trova la sua sepoltura.Il 3 maggio, infatti, nella dimora di Gardone Riviera verrà inaugurata Casa Cama, l’ultimo edificio finora non utilizzato a fini museali. Nell’occasione verrà svelato anche l’ologramma digitale di Gabriele d’Annunzio, a grandezza naturale, che risponderà alle domande dei visitatori. L’evento Parlare con il Vate La ricorrenza Le altre novità Il volume L’eventoL’iniziativa è nell’alveo della manifestazione “La cultura è la più luminosa delle armi lunghe”, organizzato per festeggiare i 50 anni dall’apertura della Prioria, la casa del Vate al Vittoriale, svelata per la prima volta nel maggio del 1975, alla presenza dell’allora ministro della Cultura Giovanni Spadolini. Ilgiorno.it - Vittoriale degli Italiani: l’ologramma di Gabriele d’Annunzio dialogherà con i visitatori Leggi su Ilgiorno.it Gardone Riviera, 28 aprile 2025 – Fare due parole con il Vate, magari chiedendogli lumi sulla sua produzione letteraria, sulle sue avventure amorose o, addirittura, sull’impresa di Fiume? Fra pochi giorni sarà possibile. Ovviamente al, il rutilante complesso affacciato sul lago di Garda doved'Annunzio visse fino alla fine dei suoi giorni e dove si trova la sua sepoltura.Il 3 maggio, infatti, nella dimora di Gardone Riviera verrà inaugurata Casa Cama, l’ultimo edificio finora non utilizzato a fini museali. Nell’occasione verrà svelato anchedigitale di, a grandezza naturale, che risponderà alle domande dei. L’evento Parlare con il Vate La ricorrenza Le altre novità Il volume L’eventoL’iniziativa è nell’alveo della manifestazione “La cultura è la più luminosa delle armi lunghe”, organizzato per festeggiare i 50 anni dall’apertura della Prioria, la casa del Vate al, svelata per la prima volta nel maggio del 1975, alla presenza dell’allora ministro della Cultura Giovanni Spadolini.

