Visita guidata a Trani la perla delle Puglie

Trani, la perla delle Puglie ti aspetta! Preparati a un viaggio emozionante tra storia, arte e mare con la Visita "Trani, perla delle Puglie: tra Cattedrale e centro storico".Ammireremo la splendida Cattedrale di San Nicola Pellegrino, definita la regina delle cattedrali. Baritoday.it - Visita guidata a Trani, la perla delle Puglie Leggi su Baritoday.it Sabato 3 ore 17:00 -, lati aspetta! Preparati a un viaggio emozionante tra storia, arte e mare con la: tra Cattedrale e centro storico".Ammireremo la splendida Cattedrale di San Nicola Pellegrino, definita la reginacattedrali.

Cosa riportano altre fonti

"Da Ghiglia a Morandi, Ripensare Fattori nel Novecento", visita guidata alla mostra - Quali, tra gli artisti italiani del XX secolo, hanno guardato a Giovanni Fattori e in che modo si sono confrontati con lui intessendo un dialogo a distanza che prosegue ben addentro al Novecento? Questo il filo conduttore della visita guidata condotta dalla direttrice della Galleria d'Arte... 🔗ilpiacenza.it

Visita guidata: Pisa nascosta – Tramontana - Visita guidata: Pisa Nascosta – I quartieri di San Francesco e Santa Maria Conoscete il significato delle strane iscrizioni del loggiato di Piazza della Berlina? E che tipo di bacini ceramici troviamo su Santa Cecilia? Sapete perché i mattoni non sono tutti uguali? Quale storia cela la torre... 🔗pisatoday.it

Visita guidata: in battello da Pisa al mare con aperitivo - Storie dal Battello Itinerario in battello lungo l’Arno dallo scalo Roncioni a bocca d’Arno e ritorno Sulle tracce del III volume di A giro per Pisa STORIE DAL BATTELLO, l’Arno dalla sorgente alla foce (A cura di Chiara Celli e Alessandro Bargagna - City Grand Tour, Marchetti Editore)... 🔗pisatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Visita guidata a Trani, la perla delle Puglie; Orari straordinari e visite guidate per il 25 aprile e il 1° maggio per la Mostra Storie di Puglia. Fotografie dall'Archivio Gianni Berengo Gardin a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT); Trani, a Pasqua porte aperte al Polo museale per la mostra “Di legno sacro”; Trani | Storie di Puglia. Fotografie dall’Archivio Gianni Berengo Gardin. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media