Vis Pesaro col Milan Futuro un pari 1-1 che vale oro

Pesaro, 27 aprile 2025 - Al Chinetti di Solbiate Milan Futuro e Vis Pesaro decidono le posizioni definitive della propria graduatoria, in attesa di una post season che determinerà l'esito dell'intera stagione. Se Oddo si affida ai titolarissimi, Stellone sceglie di fare rifiatare tutti coloro che nell'arco di questa stagione avevano trovato poco riposo. Partita inizialmente bloccata che trova il suo primo sussulto soltanto al minuto ventotto quando Raychev raccoglie al limite dell' area il regalo di Bartesaghi ma Nava si supera. Il bulgaro, con una potente conclusione sul secondo palo, costringe infatti il portiere classe 2004 all' ennesimo miracolo di un' ottima stagione. È lo stesso Bartesaghi, poco prima dell' intervallo, a spaventare Pozzi con una doppia conclusione. Se la prima,rasoterra, termina di poco a lato la seconda è alta.

