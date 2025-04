Virtus Francavilla le speranze playoff sono appese a un filo | le combinazioni

Virtus Francavilla ha incassato la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con la Nocerina, risultato che ha complicato la corsa dei biancazzurri verso i playoff. Attualmente i biancazzurri sono ottavi in classifica a 46 punti, a una lunghezza di distanza dal Matera quinto e. Brindisireport.it - Virtus Francavilla, le speranze playoff sono appese a un filo: le combinazioni Leggi su Brindisireport.it Contro il Nardò laha incassato la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con la Nocerina, risultato che ha complicato la corsa dei biancazzurri verso i. Attualmente i biancazzurriottavi in classifica a 46 punti, a una lunghezza di distanza dal Matera quinto e.

