Violento incidente all' incrocio tra due auto | tre feriti ricoverati in ospedale

Violento incidente tra due vetture. E' di tre feriti il bilancio di uno scontro accaduto lunedì mattina, a Portomaggiore, all'incrocio tra via 24 Maggio e via Marconi. Secondo quanto ricostruito, l'impatto è avvenuto in maniera semi-frontale, con una delle due macchine colpita anche sul lato del.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Su questo argomento da altre fonti

