Vincita record a Viterbo con il 10eLotto | ecco dove è stata giocata la schedina

La fortuna bacia il Lazio, e Viterbo, con il 10eLotto. Nei concorsi di giovedì 24 e sabato 26 aprile 2025, sono state infatti centrate tre vincite per un totale di 170mila euro. La più alta, da 100mila euro, è stata realizzata nella città dei papi grazie a un 8 'Doppio Oro' in via Santa Maria.

Approfondimenti da altre fonti

Vincita record a Viterbo con il 10eLotto: ecco dove è stata giocata la schedina - La fortuna bacia il Lazio, e Viterbo, con il 10eLotto. Nei concorsi di giovedì 24 e sabato 26 aprile 2025, sono state infatti centrate tre vincite per un totale di 170mila euro. La più alta, da 100mila euro, è stata realizzata nella città dei papi grazie a un 8 'Doppio Oro' in via Santa Maria... 🔗viterbotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

