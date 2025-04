Vincita da 50mila euro al 10eLotto a Lanciano

10eLotto si sono rivelate particolarmente fortunate a Lanciano dove sono stati vinti 50mila euro. Lo riporta Agimeg. La modalità Frequente del gioco, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti, ha regalato tre super vincite da 50.000 euro l’una a Frosinone, Belluno e. Chietitoday.it - Vincita da 50mila euro al 10eLotto a Lanciano Leggi su Chietitoday.it Le ultime estrazioni delsi sono rivelate particolarmente fortunate adove sono stati vinti. Lo riporta Agimeg. La modalità Frequente del gioco, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti, ha regalato tre super vincite da 50.000l’una a Frosinone, Belluno e.

Approfondimenti da altre fonti

A Rivoli vinti 50mila euro grazie a un 9 "Oro" al 10eLotto - Il 10eLotto premia i comuni del Torinese. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono state totalizzate vincite totali per 70mila euro: a Rivoli è stato centrato un colpo da 50mila euro grazie a un 9 "Oro", mentre a Giaveno un 9 regala 20mila euro a un fortunato giocatore. L'ultimo... 🔗torinotoday.it

10eLotto, vincita da 20mila euro in riviera - Festeggia la Liguria con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, colpo da 20mila euro a Sestri Levante nel concorso di giovedì 27 febbraio, grazie a un 7 Oro centrato in un punto vendita di viale della Libertà. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,6 milioni di euro in tutta... 🔗genovatoday.it

10eLotto, maxi vincita ad Altivole: centrate sei vincite uguali per quasi 100.000 euro - Ha del sensazionale quanto avvenuto all'ultimo concorso del 10eLotto ad Altivole, piccolo Comune di poco più di 7.000 anime in provincia di Treviso: un fortunato giocatore ha centrato sei vincite identiche da 15.000 euro l'una, per un premio totale di 90.000 euro. E' quanto riporta l'agenzia di... 🔗trevisotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Vincita da 50mila euro al 10eLotto a Lanciano; Fine settimana baciato dalla fortuna in Veneto con il 10eLotto: a Verona la vincita più alta; Colpo fortunato a Palermo con il 10eLotto: gioca due euro e ne vince 50 mila; Vince 50mila euro al 10eLotto, la tabaccaia: È una bravissima persona, mi offre una vacanza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

10eLotto: a Lanciano vinti 50mila euro - Abruzzo a segno con il 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 26 aprile, come riporta Agipronews, centrato a Lanciano, in provincia di Chieti, un 9 Oro da 50mila euro in piazza Plebiscito. L’ultimo ... 🔗rete8.it

10&Lotto: nel Lazio vincite per 170mila euro - Le estrazioni del 10&Lotto del 24 e 26 aprile premiano il Lazio: a Viterbo è stata realizzata una vincita da 100mila euro grazie a un “otto” Doppio Oro, mentre a ... 🔗pressgiochi.it

Lotto e 10eLotto: vincite da 150.000 euro a Viterbo e Frosinone. Festeggiano anche Roma e Grottaferrata - Il Lazio è stato il grande protagonista delle estrazioni del Lotto e del 10eLotto facendo registrare diverse importanti vincite. 🔗agimeg.it