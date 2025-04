Dayitalianews.com - Vince 6 milioni di euro con un gratta e vinci acquistato al bar di Marmirolo

La fortuna bussa al Fashion CafèUn semplice gesto ha cambiato per sempre la sua vita: un uomo, ancora anonimo, haunal Fashion Cafè di, in proa di Mantova, e ha portato a casa il premio massimo di 6di.Lata, avvenuta nel fine settimana, riguarda il biglietto del concorso “Super Gold“, come confermato dall’agenzia specializzata Agimeg. Si tratta della somma più alta possibile ottenibile con questo tipo di gioco.Come funziona il “Super Gold”Il“Super Gold” costa 25e propone tre modalità di gioco:Gioco 1: si devono scoprire i “numerinti” e confrontarli con “i tuoi numeri”. Se coincidono, siil premio corrispondente. In caso di ritrovamento dei numeri “bonus x5” o “bonus x10“, si moltiplica lata per 5 o per 10 volte.