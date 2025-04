Vimodrone l’ex discarica Eca | a rischio la maxi bonifica da 6 milioni di euro dopo il ricorso al Tar della proprietà

Vimodrone (Milano), 28 aprile 2025 – Area Nova–Elfe, ex discarica Eca, con un ricorso al Tar la proprietà tenta di bloccare il maxi piano di risanamento da 6 milioni avviato dal Pirellone. In ballo "i costi della pulizia", secondo il Comune che ha appena incaricato gli avvocati di resistere in giudizio. Nel perimetro da sanificare ci sono rifiuti solidi, mentre i vecchi orti abusivi sono stati sgomberati. È uno dei 18 "siti orfani" lombardi, zone degradate e abbandonate da decenni e per ripulirle serve una montagna di soldi. A fine intervento la zona "entrerà nel patrimonio pubblico, troveremo la formula - spiega il sindaco Dario Veneroni - e trasformata in parco". Il piano regionale Palazzo Lombardia ha messo a punto il programma di ripristino, dal Piano di ripresa e resilienza sono arrivati 51 milioni per centrare l'obiettivo, la Regione ha messo sul piatto gli altri 14, per un totale di 65.

