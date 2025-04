Villa Medicea in festa | arriva la maratona musicale di maggio

maggio la storica Villa Medicea di Coltano si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per una vera e propria maratona musicale a cura della Associazione musicale Fanny Mendelssohn. Tre concerti e una lezione concerto distribuiti nell’arco della giornata, offriranno al pubblico. Pisatoday.it - Villa Medicea in festa: arriva la maratona musicale di maggio Leggi su Pisatoday.it Domenica 4la storicadi Coltano si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per una vera e propriaa cura della AssociazioneFanny Mendelssohn. Tre concerti e una lezione concerto distribuiti nell’arco della giornata, offriranno al pubblico.

Su questo argomento da altre fonti

A Polignano a mare arriva 'Caroots', la festa dedicata alla mitica Carota di San Vito - Il 5 e il 6 aprile Polignano a Mare celebra uno dei suoi tesori agricoli più preziosi: la carota, riconosciuta come Presidio Slow Food. La manifestazione, intitolata Caroots, si terrà nello splendido scenario di fronte all’Abbazia di San Vito, trasformata per l’occasione in un vivace centro di... 🔗baritoday.it

A Villa Guglielmi la “Festa di Corte”, una rievocazione per tuffarsi nella storia locale - Fiumicino, 21 marzo 2025- Domenica 13 aprile, dalle 15:00 alle 18:00, a Villa Guglielmi si terrà la 12ª edizione della “Festa di Corte”, un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Pro Loco di Fiumicino. La manifestazione propone una rievocazione storica dei fasti della villa con figuranti in abiti d’epoca ispirati alla fine dell’Ottocento, offrendo ai visitatori l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva nella storia locale. 🔗ilfaroonline.it

La rigenerazione urbana a Coltano. Villa Medicea e scuola: “Progetto da 6 milioni” - Pisa, 6 marzo 2025 – Recuperare l’ex scuola e la Villa Medicea di Coltano, borgo rurale di Pisa, nell’ambito di un più complesso processo di rigenerazione urbana di tutta la zona. E’ l’obiettivo del Comune che partecipa al bando della Presidenza del Consiglio dei ministri “Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso”, finalizzato a sostenere uno o più interventi su beni pubblici di proprietà comunale mirati alla rigenerazione e riqualificazione di immobili, anche attraverso l’eventuale l’attrazione di investimenti privati. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

Villa Medicea in festa: arriva la maratona musicale di maggio; Festival del Film di Roma 2008, Festa di apertura a; Rievocazioni storiche: a Cerreto Guidi si celebra ‘ La notte d’Isabella”; Poggio a Caiano, torna l'Assedio alla Villa. E il Rinascimento diventa festa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Villa medicea di Careggi, al via il restauro degli interni - Iniziano ufficialmente i lavori per il restauro del primo e del secondo piano della Villa medicea di Careggi, edificio storico di particolare pregio e valore simbolico, proprietà della Regione ... 🔗nove.firenze.it

Villa Medicea di Careggi: nuova vita in vista - Entro il 2022 la Limonaia ed il giardino della Villa medicea di Careggi, luogo di immenso valore storico-culturale e prima delle ville monumentali acquistate dalla famiglia Medici, torneranno ad ... 🔗nove.firenze.it

Villa medicea di Careggi - Con l’estinsione della dinastia medicea, la gestione passò ai Lorena nel 1780 che la vendettero e dopo qualche passaggio di proprietà, nel 1848 la villa fu acquistata da Sir Francis Joseph ... 🔗turismo.it