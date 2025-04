Vigor e Fossombrone pareggiano 2-2 | la Vigor resta in Serie D playoff vicini per il Fossombrone

Vigor 2Fossombrone 2Vigor (4-3-3): Campani 6,5, Furini 6, Tomba 7,5 (35’st Pjetri 5,5), Magi Galluzzi 7, Fernandez 6,5, Gabbianelli 6, Subissati 6 (1’st Tenkorang 6,5), Gonzalez 6,5 (45’st Mancini s.v.), Kone 6, Pesaresi 6 (12’st Carnevale 7,5), Ferrara 6 (37’st D’Errico s.v.). All. AntonioliFossombrone (4-4-2): Bianchini 8, Bianchi 6 (38’st Fraternali s.v.), Giunchetti 6,5 (45’pt Camilloni 6), Urso 6 (8’st Bucchi 6), Procacci 6,5, Amerighi 7, Pandolfi R. 6,5 (30’st Pandolfi L. s.v.), Conti 6, Thiane 6,5, Casolla 6 (26’st Kyeremateng 6), Broso 6. All. FuciliArbitro: Targhetta di Castelfranco VenetoReti: 28’pt Amerighi (F), 2’st Tomba (V), 32’st Carnevale (V), 46’st Broso (F)Note: spett. 1400 circa Ammoniti: Gonzalez (V), Pesaresi (V), Kone (V), Amerighi (F), Fernandez (V), Gabbianelli (V), Roberto (V), Conti (F)La sicurezza, il gol di Broso che fa scendere il gelo, l’attesa per i verdetti dagli altri campi. Ilrestodelcarlino.it - Vigor e Fossombrone pareggiano 2-2: la Vigor resta in Serie D, playoff vicini per il Fossombrone Leggi su Ilrestodelcarlino.it (4-3-3): Campani 6,5, Furini 6, Tomba 7,5 (35’st Pjetri 5,5), Magi Galluzzi 7, Fernandez 6,5, Gabbianelli 6, Subissati 6 (1’st Tenkorang 6,5), Gonzalez 6,5 (45’st Mancini s.v.), Kone 6, Pesaresi 6 (12’st Carnevale 7,5), Ferrara 6 (37’st D’Errico s.v.). All. Antonioli(4-4-2): Bianchini 8, Bianchi 6 (38’st Fraternali s.v.), Giunchetti 6,5 (45’pt Camilloni 6), Urso 6 (8’st Bucchi 6), Procacci 6,5, Amerighi 7, Pandolfi R. 6,5 (30’st Pandolfi L. s.v.), Conti 6, Thiane 6,5, Casolla 6 (26’st Kyeremateng 6), Broso 6. All. FuciliArbitro: Targhetta di Castelfranco VenetoReti: 28’pt Amerighi (F), 2’st Tomba (V), 32’st Carnevale (V), 46’st Broso (F)Note: spett. 1400 circa Ammoniti: Gonzalez (V), Pesaresi (V), Kone (V), Amerighi (F), Fernandez (V), Gabbianelli (V), Roberto (V), Conti (F)La sicurezza, il gol di Broso che fa scendere il gelo, l’attesa per i verdetti dagli altri campi.

